Fiul sefului Consiliului Judetean Vaslui, numit din nou secretar de stat

Tudor Buzatu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca, publicata miercuri seara in Monitorul Oficial. Buzatu jr. este fiul presedintelui PSD Vaslui Dumitru Buzatu, care in septembrie 2021 declara ca se considera un prieten al lui Liviu Dragnea.In martie 2018, Viorica Dancila il numea pe Tudor Buzatu secretar de stat in aparatul de lucru al Anei Birchall, pe atunci vicepremier responsabil de ... citeste toata stirea