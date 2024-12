Florin Palade, ales viceprimarul Barladului, la a treia incercare

Dupa doua incercari esuate, iata ca, in sedinta ordinara a Consiliului Local Barlad din 23 decembrie, social-democratul Florin Palade, fost liberal timp de mai bine de 15 ani, a fost ales viceprimarul municipiului pentru mandatul 2024-2028.Acesta a fost singura propunere facuta, insa in sedinta precedenta, din 16 decembrie, nu a intrunit suficiente voturi "pentru", fiind "faultat" chiar de colegii de partid. Concret, desi avea nevoie de 11 din cele 21 de voturi posibile, iar PSD are 11 ... citește toată știrea