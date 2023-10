Ministerul Apararii Nationale (MApN) a informat, luni, ca, in perioada 2 - 7 octombrie, in judetele Vrancea si Vaslui, se va desfasura exercitiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare - MOBEX VN-VS-23.Exercitiul are caracter de rutina, activitati similare fiind organizate in acest an si in judetele Timis, Caras-Severin, Harghita si Covasna, a precizat MApN.Conform MApN, acest tip de exercitiu se planifica si se ... citeste toata stirea