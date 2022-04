Fosta gimnasta de performanta Daniela Trica vrea sa arbitreze

Barladeanca Daniela Trica, pana anul trecut una dintre gimnastele de viitor ale Barladului, isi doreste sa faca pasul catre arbitraj. Dupa ce, in urma cu cateva luni, sportiva a renuntat la gimnastica artistica de performanta si a revenit in orasul natal, unde studiaza la Liceul Pedagogic "Ioan Popescu", acum se gandeste serios la o cariera de arbitra. Ba chiar a si facut primul pas in aceasta directie: a participat la un curs sustinut de presedinta Comitetului Tehnic Feminin din cadrul ... citeste toata stirea