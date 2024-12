Fostul ministru Nelu Tataru a fost trimis in judecata de DNA: este acuzat de luare de mita

Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita, ca medic, sume de bani cuprinse intre 100 si 500 de lei, precum si bunuri alimentare.Potrivit portalului de judecata al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dosarul a fost inregistrat miercuri si se afla in procedura de camera preliminara.ContextPe 10 octombrie, DNA anunta intr-un comunicat ca procurorii din cadrul ... citește toată știrea