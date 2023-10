Pe 8 octombrie, vasluienii il pot vedea si asculta pe Mani Neumann, fost membru al legendarei trupe Phoenix, la Old Bridge Pub. Mani Neumann, numit de presa vestica "cel mai salbatic violonist al Germaniei", revine in tara alaturi de Ulli Brand si Urs Fuchs, cei trei membri ai grupului Farfarello, pentru a prezenta albumul Kronung, in cadrul turneului Momentum.Noul album este un periplu prin influentele folclorului european, cu opriri si in cel romanesc, intr-un stil imposibil de definit, ... citeste toata stirea