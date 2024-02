Fostul viceprimar PSD Traian Petcu, candidatul PNL la Primaria Barlad!

La nici o luna de la anuntul privind plecarea din PSD si intrarea in randurile liberalilor, Traian Petcu a revenit cu un nou anunt: va candida la Primaria Barlad din partea PNL!Este vorba despre un fost viceprimar social-democrat in urma cu circa zece ani, ce in ultimii ani, a detinut si functia de director executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui, dar si pe cea de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare ... citește toată știrea