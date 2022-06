Fotbalista Diana Mosanu, selectionata pentru meciurile Romaniei U19 cu Macedonia de Nord

In aceste zile, Diana Mosanu, unul dintre componentii echipei de fotbal Juniorul Barlad, se afla intr-un cantonament cu nationala de fete U19. Jucatoarea a fost convocata de oficialii Federatiei alaturi de alte 19 fotbaliste din tara, acestea urmand sa sustina doua meciuri amicale impotriva nationalei U19 a Macedoniei de Nord.Intre 11 - 18 iunie, reprezentativa de fotbal feminin Under 19 a Romaniei se afla intr-un stagiu de pregatire in Macedonia de Nord, unde va sustine si doua meciuri ... citeste toata stirea