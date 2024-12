Fraude informatice de sarbatori

Politistii ne indeamna sa fim foarte atenti la asa-zisele super-oferte de sarbatori.In judetul Vaslui oamenii legii au constatat o inmultire a inselaciunilor online, prin promovarea unor anunturi de investitii in criptomonede sau in actiuni pentru castiguri de cateva ori mai mari decat banii investiti. Sarlatanii se folosesc inclusiv de imaginea unor personalitati sau a unor campanii credibile.Asa-zisele super-oferte din mediul online, care indeamna la investitii profitabile in actiuni sau ... citește toată știrea