Fundatia Inima de Copil a finalizat un proiect de care au beneficiat peste 50 de copii cu dizabilitati si 50 de parinti

Peste 50 de copii cu dizabilitati si 50 de parinti si apartinatori ai acestora au beneficiat de "Emotii, culoare, senzatii, echilibru si ubuntu" derulat in perioada iulie 2021 - februarie 2022, au anuntat, ieri, reprezentantii Fundatiei Inima de Copil din Galati. Proiectul s-a derulat in parteneriat cu Asociatia Buna Ziua, Copii din Romania - Barlad, a fost finantat prin programul "In stare de bine", sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.