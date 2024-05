Garda de Mediu, 103 controale si 15 amenzi in valoare de peste 231 de mii de lei

Pentru a-si demonstra in cifre ceea ce au numit "efortul nostru constant in protejarea mediului in judetul Vaslui", cei de la Garda de Mediu si-au exemplificat activitatea in mediul online: 103 controale in urma carora au aplicat 24 de sanctiuni, dintre care 15 amenzi in valoare totala de 231.500 de lei.Garda de Mediu Vaslui a tinut sa-si demonstreze efortul pentru protejarea mediului in judetului Vaslui prin publicarea, pe pagina proprie de socializare, a catorva cifre semnificative."Am ... citește toată știrea