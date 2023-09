Veste buna pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca stabil. Incepand cu data de 15 septembrie, Ministerul Apararii Nationale scoate la concurs 1.500 de posturi de soldat - gradat profesionist (SGP) in activitate. O parte dintre posturile vacante sunt disponibile in cadrul Garnizoanei Barlad, mai exact in cadrul Regimentului 52 Artilerie "General Alexandru Tell"."Daca doresti sa faci parte dintr-o institutie in care increderea populatiei este la un nivel foare ridicat, vino sa ... citeste toata stirea