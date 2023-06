Un tanar din Berezeni considera ca nu mai are nevoie de permis pentru a conduce, dupa ce i-a fost suspendat anul trecut. Astfel, politistii de frontiera de la Berezeni l-au gasit a doua oara anul acesta la volan, conducand fara drept.Pe 18 iunie, in jurul orei 18.25, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control in zona de competenta, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni au oprit pentru control, in apropierea localitatii de ... citeste toata stirea