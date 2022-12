Gasit beat la volan, dormind, dupa ce intrase cu masina intr-un palet de caramizi

Luni, 28 noiembrie, politistii vasluieni au fost anuntati la 112 despre producerea unui accident pe strada Slt. Ioanesei Adrian. Politistii l-au gasit pe sofer dormind la volan, dupa ce intrase cu masina intr-un balot de materiale de constructii. Testat cu aparatul alcooltest, soferul avea 1.18 mg/l alcool pur in aerul expirat.Politistii Biroului Rutier Vaslui au retinut un barbat de 44 de ani, din comuna Poienesti, acuzat ca a condus un autoturism in timp ce s-ar fi aflat sub influenta ... citeste toata stirea