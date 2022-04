Gaz metan in suburbiile Negrestiului

Consiliului Local Negresti a fost convocat in sedinta extraordinara in aceasta saptamana pentru a aproba un proiect de hotarare pentru extinderea retelei de distributie a gazului metan in oras si suburbii. Primaria urmareste sa profite de oportunitatea finantarii prin Programului National de Investitii "Anghel Saligny".Consiliului Local al orasului Negresti a fost convocat, la mijlocul acestei saptamani, in sedinta extraordinara, pentru a aproba un proiect de hotarare prvind aprobarea Cererii ... citeste toata stirea