Gazele naturale vor ajunge si la Grivita

Proiectul pentru infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Grivita, cu o valoare de 42 milioane de lei, se afla printre proiectele finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", aprobate recent de Ministerul Dezvoltarii.Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute primele 73 de proiecte pentru investitii in realizarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de distributie a gazelor naturale, in valoare totala de 3. ... citeste toata stirea