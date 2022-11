"Ghetoul" barladean va fi renovat cu fonduri de la CJ Vaslui

Blocul G1, cunoscut mai degraba drept "ghetoul din Barlad", un adevarat focar de infectie ce zace in paragina de ani buni, are toate sansele sa fie locuit din nou, in viitorul apropiat. Motivul: cum la cativa pasi se afla Casa Sturdza, o cladire de patrimoniu aflata in administrarea Consiliului Judetean (CJ) Vaslui si recent renovata, acelasi CJ Vaslui s-a aratat dispus sa aloce si fondurile necesare reabilitarii acestui imobil.Printre proiectele de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei ... citeste toata stirea