Ghiozdane si rechizite pentru 1.5000 de elevi, din partea Eposcopiei Husilor

1.5000 de elevi vasluieni din familii necajite vor fi beneficiarii de anul acesta ai celei de-a V-a editii a Programului eparhial "Un ghiozdan pentru noul an scolar", desfasurat de Episcopia Husilor. Ei vor primi ghiozdane, rechizite si cele necesare al inceput de an scolar.Episcopia Husilor, prin Asociatia "Filantropia Ortodoxa" Husi, a demarat cea de-a V-a editie a Programului eparhial "Un ghiozdan pentru noul an scolar", prin care elevi lor necajiti din judet le sunt oferite ghiozdane noi, ... citeste toata stirea