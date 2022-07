Gimnasta Amalia Puflea, trei medalii la Cupa Petrom

Ininte de participarea la Festivalul Olimpic al Tineretului European, ce va avea loc saptamana viitoare, in Slovacia, barladeanca Amalia Puflea si-a verificat nivelul de pregatire la Cupa Petrom. In urma competitiei a castigat trei medalii: argint la individual compus si paralele si bronz la sarituri.Pe data de 16 iulie, sectia de gimnastica din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad a participat cu o sportiva la cea de-a VI-a editie a Cupei Petrom, adresata bursierelor proiectului "Esara, ... citeste toata stirea