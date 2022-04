Gimnastica barladeana renaste: un titlu national cu echipa si doua vicecampioane la individual compus!

Performante notabile reusite de gimnastele CSS Barlad in prima zi a Campionatului National pe Echipe si Individual al Junioarelor III si II, desfasurat la Ploiesti. In concursul pe echipe, micutele din categoria Junioare III, Nivel 7 (9 ani) au cucerit titlul national, iar in concursul de individual compus, Miriam Giusca, inclusa in aceeasi categorie, a devenit vicecampioana nationala. Si Daria Bigu, Junioara II, Nivel 5 (11 ani), a obtinut tot argintul la individual compus.Intre 30 martie - 2 ... citeste toata stirea