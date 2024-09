Gospodariile afectate de inundatii primesc vouchere de 15.000 de lei pentru electrocasnice

Gospodariile afectate de inundatii in judetele Vaslui si Galati ar urma sa beneficieze de cate un voucher de 15.000 de lei in vederea achizitionarii de electrocasnice.Lucian Romascanu, purtatorul de cuvant al PSD, a declarat ca in ultima sedinta a coalitiei, liderii PSD si PNL au stabilit acordarea unui voucher de cate 15.000 de lei pentru fiecare gospodarie in vederea achizitiei de electrocasnice.Romascanu a mai precizat ca luni, in cadrul sedintei Biroului Permanent National al PSD, s-a ... citește toată știrea