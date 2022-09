Gradina Publica Barlad, interzisa vizitatorilor! Au inceput lucrarile de reabilitare!

Timp de cel putin un an, vizitatorii din Barlad si alte localitati nu vor mai avea voie in Gradina Publica Barlad, ca urmare a faptului ca au fost demarate lucrarile de reabilitare la acest obiectiv turistic. Lucrarile trebuie sa fie gata in 12 luni si vor fi realizate de Iasicon SA Iasi, constructorul care, in 2020, a amenajat Parcul "Mihai Eminescu" din cartierul barladean "Complex Scolar".In aceasta saptamana, reprezentantii Primariei Barlad au anuntat ca, de cateva zile, s-a dat startul ... citeste toata stirea