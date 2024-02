Gripa si Covidul modifica programul de vizite la Spitalul "Elena Beldiman" Barlad

Dupa nici un an in care apartinatorii si-au putut vizita bolnavii internati in sectiile Spitalului de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad intr-un interval orar larg, conducerea unitatii medicale a anuntat restrictii, prin intrarea in vigoare a unui nou program in care rudele pacientilor au voie sa-i viziteze. Modificarea are loc in contextul cresterii numarului de cazuri de gripa si de Covid si are in vedere limitarea imbolnavirilor.Anuntul a fost facut miercuri, 21 februarie, prin intermediul ... citește toată știrea