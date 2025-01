Gripa si virozele au modificat programul de vizite la Spitalul "Elena Beldiman" Barlad

Asa cum s-a intamplat si iarna trecuta, cand conducerea Spitalului de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad a modificat programul de vizitare a pacientilor internati ca urmare a cresterii numarului de cazuri de gripa si de viroze respiratorii, si in sezonul rece 2024-2025, a fost luata o masura similara. Si de aceasta data, se are in vedere tot limitarea imbolnavirilor.Anuntul a fost facut miercuri, 22 ianuarie, prin intermediul unui comunicat de presa remis de catre reprezentantii spitalului. ... citește toată știrea