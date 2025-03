Guvernul a aprobat stema comunei Padureni

Este oficial! De acum incolo, comuna Padureni are stema. Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, 6 martie, o hotarare privind aprobarea stemei.comunei Padureni, judetul Vaslui, iar in aceste zile urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. In anexa numarul 1 apare stema, iar anexa numarul 2 contine descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale stemei."Descrierea stemei: stema comunei Padureni se compune dintr-un scut francez antic, triunghiular, cu marginile rotunjite, rosu, taiat ... citește toată știrea