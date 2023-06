"Hai la meci!", este indemnul Primariei municipiului Vaslui, dar si al jucatorilor echipei de fotbal a orasului, CSM Vaslui, care sambata, joaca in turul promovarii in Liga a 3-a, cu Moldova Cristesti. "Ne dorim sa promovam si sper sa realizam acest lucru", spune jucatorul Vasile Buhaescu."Sambata, 17 iunie 2023, de la ora 18.00, pe Stadionul municipal din Vaslui se va desfasura primul episod al unui moment important pentru fotbalul vasluian, promovarea in Liga 3 a echipei de fotbal de la CSM ... citeste toata stirea