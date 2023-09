Miscarea inseamna viata! Un oras "smart" promoveaza sportul si un stil de viata sanatos! "Saptamana Europeana a Mobilitatii", marcata intre 16-22 septembrie 2023, este organizata la Barlad de municipalitate, cu sprijinul ONG-urilor locale care au dorit sa se implice in organizarea evenimentelor sportive."Este al treilea an de cand orasul nostru a intrat in acest amplu proiect european pe care consilierii USR il sustin cu tarie. Pe termen lung, initiativele de sub umbrela *Saptamanii Europene a ... citeste toata stirea