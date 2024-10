Haine si incaltaminte de firma, precum si obiecte de patrimoniu furate din strainatate, gasite in casa unui vasluian

In urma unei perchezitii desfasurate sambata in cadrul operatiunii "Jupiter", politistii vasluieni ai Serviciului de Investigatii Criminale au descoperit in casa unui vasluian o adevarata comoara: incaltaminte si accesorii de vestimentatie apartinand unor producatori renumiti, in valoare totala de peste 300.000 de euro, precum si obiecte de arta si de numismatica, cu o valoare de patrimoniu al carui cuantum urmeaza a fi stabilit.Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Vaslui, sub ... citește toată știrea