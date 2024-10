Handbalistii de la CSM Vaslui au pierdut, intr-un final dramatic, in fata CSM Constanta

CSM Vaslui a pierdut, intr-un final dramatic, meciul cu CSM Constanta, scor 33-31, dupa ce a fost condusa pe toata durata jocului.Echipa vasluiana putea sa intoarca soarta meciului pe final desi au fost conduti tot timpul. Finalul a fost unul incins, cu o faza in care constanteanul Nistor a scapat singur pe extrema si a fost faultat de un jucator vasluian, arbitrii dictand semicerc, in mod eronat. Vasluienii au avut sansa egalarii in ultimul minut, dar portatul constantean a salvat din ... citește toată știrea