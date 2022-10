Hoata la 68 de ani

O barladeanca de 68 de ani a ajuns in arestul politiei dupa ce i-a furat unei alte batrane, de 66 de ani, o borseta cu 4.000 de lei din rucsacul pe care il purta in spate.Politistii barladeni de la Investigatii Criminale au retinut o femeie in varsta de 68 de ani din Barlad acuzata de savarsirea unei infractiuni de furt.Pe 23 octombrie 2022, in zona pietei agroalimentare Sf. Ilie din municipiul Barlad, in jurul orei 11.00, femeie de 68 de ani a sustras din rucsacul purtat pe spate de o femeie ... citeste toata stirea