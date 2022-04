Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de ieri, 5 aprilie 2022, a hotarat urmatoarele:- majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3 la suta pe an, de la 2,50 la suta pe an, incepand cu data de 6 aprilie 2022;- majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4 la suta pe an, de la 3,50 la suta pe an si cresterea ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 2 la suta, de la 1,50 la suta pe an, incepand cu data de 6 ... citeste toata stirea