Huseanca Ana Maria Matran va reprezenta Romania la Cupa Mondiala de Canotaj din Polonia

Canotoarea Ana Maria Matran, nascuta in Husi, face parte din delegatia Romaniei prezenta, in acest week-end, la Cupa Mondiala de Seniori III, din Polonia. Sportiva va vasli in proba de patru rame (W4-).Intre 14-16 iunie, raul Warta, care traverseaza de la Sud la Nord orasul Poznan, din Polonia, gazduieste o noua competitie internationala majora dedicata seniorilor. Este vorba despre Cupa Mondiala de Canotaj III, la care s-au inscris 214 echipaje din 40 de tari, insumand cateva sute de sportivi. ... citește toată știrea