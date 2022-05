Husi: Teatru de vara si club pentru varstnici, finantate de UE prin Ministerul Dezvoltarii

In viitorul apropiat, locuitorii municipiului Husi, in special copiii si varstnicii, isi vor putea petrece timpul liber intr-un mod mai placut, intrucat va fi implementata o investitie ce vizeaza construirea unui teatru de vara si infiintarea unui club pentru varstnici.Anuntul a fost facut public chiar luni, 23 mai, de catre Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, care a precizat ca a semnat 19 contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 28. ... citeste toata stirea