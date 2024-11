Imagini de groaza pe un drum din Vaslui. Un camion plin cu lemne a luat foc si a ars ca o torta

Un camion incarcat cu lemne si balast a luat foc pe DN 24, intre Solesti si Miclesti. Soferul a scapat nevatamat, dar camionul a ars aproape in totalitate, in ciuda interventiei rapide a pompierilor, care au reusit sa stinga flacarile in zece minute.Incidentul s-a produs in timp ce vehiculul era in miscare, iar soferul a simtit un miros puternic de fum. Acesta a reusit sa iasa la timp din cabina camionului si sa se salveze."Pompierii militari vasluieni au intervenit cu doua autospeciale de ... citește toată știrea