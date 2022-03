Politistii Biroului Siguranta Scolara Vaslui au premiat scoala cu cel mai frumos mesaj din cadrul proiectului "IMPARTE ZAMBETE, NU VIOLENEsA!".In cadrul proiectului cu titlul "Imparte zambete, nu violenta!", Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, a initiat o serie de activitati avand drept scop eficientizarea modului de actiune in domeniul prevenirii violentei fizice si psihologice (bullying), care se manifesta in unitatile de ... citeste toata stirea