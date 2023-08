In anul scolar 2023-2024, cei circa 37.150 de prescolari si elevi din ciclurile primar si gimnazial din judet vor beneficia la ore, saptamanal, de cate doua mere, trei portii de lapte, doua portii de produse lactate si cinci portii de produse de panificatie.In sedinta ordinara de astazi, consilierii judeteni vasluieni urmeaza sa dezbata un proiect de hotarare ce vizeaza "aprobarea listei produselor care se vor distribui si a masurilor educative care se vor implementa in judetul Vaslui in ... citeste toata stirea