In 2023, barladenii vor calca in gropi, dar vor plati si impozite si taxe mai mari!

Dupa ce, in ultimii ani, la Barlad, taxele si impozitele locale au ramas in mare parte neschimbate, anul 2023 vine cu vesti proaste. Impozitele pe cladiri, terenuri si autoturisme vor fi majorate cu 5,1% (rata inflatiei aferente anului 2021), dar unele taxe locale vor creste chiar si cu 120 de lei. In orasul in care oamenii au ajuns sa mearga numai prin gropi si noroaie si sa injure la tot pasul, aproape toate strazile si trotuarele fiind sparte in cadrul mai multor investitii, majorarea ... citeste toata stirea