In ciuda crizei, investitiile continua la Vinderei

"Criza economica se resimte din ce in ce mai mult in comunitatea noastra, cu toate acestea continuam programul de investitii", spune primarul comunei Vinderei, care enumera lucrarilor care au loc in comunitate: parcare, canalizare in satele Valea Lunga si Talasman, decolmatarea rigolelor, parc de joaca la Gradinita Vinderei, bransamente la sistemul de alimentare cu apa.In ciuda crizei economice care incepe sa se resimta tot mai mult in tara noastra, in judet, ca si in satele vasluiene, edilul ... citeste toata stirea