In ciuda scumpirii carburantilor, 63% dintre romani vor continua sa utilizeze masina personala ca mijloc de transport zilnic

Aproape doua treimi dintre romani (63%) vor continua sa utilizeze masina personala va mijloc de transport zilnic, in urmatorii doi ani, arata studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study, publicat ieri.In prezent, masina personala continua sa fie mijlocul de transport zilnic preferat de 40% dintre romani, in timp ce consumatorii din Romania sunt dispusi sa plateasca in plus pentru o masina dotata cu diverse sisteme bazate pe tehnologie, in special pentru cresterea sigurantei (91%), ... citeste toata stirea