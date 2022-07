In judetul Vaslui, aproape 70.000 de persoane cu venituri mici urmeaza sa primeasca vouchere sociale

Emiterea si distribuire a cardurilor, pe care sunt incarcate voucherele sociale in valoare de 250 de lei, acordate o data la doua luni, continua la nivel national.Pana in prezent au fost emise aproximativ 1,6 milioane de carduri, iar pentru saptamana aceasta autoritatile estimeaza ca va fi depasit pragul de 2 milioane.Regiunea de nord-est a tarii, care cuprinde judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui, are cei mai multi beneficiari de vouchere sociale.n judetul Vaslui, de ... citeste toata stirea