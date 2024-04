In judetul Vaslui se vor planta 100 de hectare de livada

In februarie 2024, Directia Agricola a emis autorizatii de plantare in sistem superintensiv pentru 5 operatori economici pentru o suprafata de 113,35 hectare de livada in Albesti, Muntenii de Jos, Delesti, Deleni, Botesti si municipiul Husi. Aceste autorizatii vizeaza plantatii de mar, cires, cais, nuc si prun.Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a demarat la inceputul anului, mai exact pe 8 ianuarie 2024 sesiunea de depunere a proiectelor pentru Investitii in exploatatii pomicole ... citește toată știrea