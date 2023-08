CSM are o noutate, premiera pentru municipiul Vaslui: in octombrie ar putea debuta echipa de baschet U 18, o oportunitate pentru tinerii vasluieni de a practica la nivel competitional national acest sport fara sa mai fie nevoiti sa faca naveta in alte orase. Cat despre echipele de handbal si fotbal ale CSM Vaslui, acestea vor debuta zilele acestea in noile editii ale campionatelor nationale, avand obiective precise pentru noul sezon: locurile 7-9, la handbal, si mentinerea in liga a III-a, ... citeste toata stirea