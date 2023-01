In prima zi a anului si-a bagat un consatean in spital

Politistii vasluieni au retinut un barbat de 42 de ani din Valeni care, in prima zi a anului, a batut, lovind cu pumnii si picioarele, un consatean cu care avea un conflict mai vechi.Politistii vasluieni au probat activitatea infractionala a unui barbat, banuit de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, in prima zi a noului an, pe 1 ianuarie 2023, in zona unui spatiu de alimentatie public, din localitatea Valeni.In urma cercetarilor ... citeste toata stirea