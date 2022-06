In sfarsit, a inceput executia noului Ambulatoriu al spitalului barladean!

La o luna de la organizarea de santier, constructorii care au castigat licitatia au demarat, in sfarsit, lucrarile la investitia "Extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta *Elena Beldiman* Barlad". Proiectul are o valoare de peste 18,2 milioane lei cu TVA, trebuie sa fie gata pana in octombrie 2023 si presupune nu doar contruirea unei noi policlinici, ci si dotarea cabinetelor cu mobilier si aparatura medicala, inclusiv cu un RMN si ecografe ... citeste toata stirea