In Vaslui, 10 salariati platesc 14 pensii

In judetul nostru exista unul dintre cele mai nefavorabile raporturi dintre numarul celor care muncesc si al celor care primesc pensii: 10 la 14. Fenomenul este unul general european si national, dar imbatranirea populatiei si lipsa locurilor de munca se intalnesc in modul cel mai nefericit in zona noastra.Doua procese socio-economice care marcheaza tara noastra in prezent se intalnesc in modul cel mai nefavorabil in judetul Vaslui: imbatranirea populatiei, cu cresterea numarului de pensionari, ... citeste toata stirea