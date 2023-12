Judetul Vaslui este printre putinele din tara, mai exact 8, care demonstreaza ca se poate si asa: femeile castiga mai mult decat barbatii. In judetul nostru un barbat castiga in medie 0,9 bani la fiecare leu castigat de o femeie. Explicatia ar sta in salariile de la stat, mult mai mari decat in privat, dominat de salariu menim, si numarul mare al femeilor din sectorul bugetar.Barbatii din Vaslui castiga mai putin decat femeile, inversand o statistica si un raport despre care se credea ca este ... citeste toata stirea