Inca o amanare in procesul fostului sef al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu

Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au amanat vineri decizia privind o eventuala intoarcere la DNA a dosarului in care Dumitru Buzatu este acuzat de luare de mita.Un nou termen de judecata a fost stabilit pe data de 6 decembrie, potrivit portalului instantelor de judecata.La sfarsitul lunii octombrie, Curtea de Apel Iasi a dispus de la dosar a mijloacelor de proba constand in inregistrari efectuate prin folosirea de dispozitive tehnice in dosarul fostului presedinte al Consiliului