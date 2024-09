Inca se mai poate: Judetul Vaslui, primul la cresterea somajului

In timp ce alte judete, in special din Vest, se intrec in indicatori ai performantelor economice, judetul Vaslui are, si el, performantele sale, aceleasi de 30 de ani: este in top la cresterea somajului, cu 0,19 de puncte procentuale, continuand sa detina prima pozitie la rata somajului.Judetul nostru este al patrulea la cresterea ratei somajului, cu nivelul cumulat de 0,19% a indicatorului, la sfarsitul lunii iulie 2024.Potrivit unei statistici a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de ... citește toată știrea