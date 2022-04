Inca un anestezist tanar a ales sa profeseze la Spitalul "Elena Beldiman" Barlad, doctorita Andreea Turtea!

Chiar daca rezidentiatul l-a desfasurat in Cluj-Napoca, pentru a avea ocazia sa invete cat mai mult in specialitatea aleasa, medicul anestezist Andreea Georgia Turtea, originara din Barlad, a ales sa revina in orasul natal pentru a profesa in cadrul spitalului barladean. Din februarie, se numara printre proaspetii medici specialisti ai Sectiei Anestezie si Terapie Intensiva.Saptamana trecuta, conducerea Spitalului de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad a dat startul unei campanii de popularizare a ... citeste toata stirea