Incendiatorul de la Parlament este din Vaslui

Procurorii sustin ca barbatul care a incendiat, marti, un magazin de suveniruri din cladirea Parlamentului a dat foc mai intai la tejgheaua unui bar aflat in apropiere.Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 a anuntat miercuri ca s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul O.N., in varsta de 56 de ani, fara antecedente penale, pentru comiterea infractiunii de distrugere."In data de 17.09.2024, in jurul orei 13,34, in timp ce se afla in incinta Palatului ... citește toată știrea